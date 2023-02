Xiaomi senza più limiti: ricarica a 300W e telefono al 100% in 5 minuti

Avete presente quelle tipiche giornate da Mobile World Congress, in cui sapete già che almeno uno dei tanti dispositivi mostrati finirà per stupirvi? Ecco, molti saranno rimasti a bocca aperta nel leggere del Realme GT3 con ricarica a 240W: ma se vi dicessimo che Xiaomi l'ha appena superata?

Ebbene sì, in certi periodi capita davvero di tutto ed è successo anche questo: Xiaomi ha presentato la sua ricarica a 300W, capace di riempire uno smartphone dotato di batteria da 4100 mAh fino al 100% in appena 5 minuti di orologio. A testimoniarlo c'è anche un video, che potrete recuperare in calce e che mostra questa straordinaria tecnologia all'opera.

Per raggiungere il 50% sono necessari poco più di due minuti, mentre la velocità andrà via via rallentando progressivamente fino a carica completata.

Lo smartphone utilizzato per il test è un Redmi Note 12 Pro+ con batteria evidentemente modificata; tuttavia, nel medesimo video appare evidente come i 300W siano solo nominali, con un picco raggiunto nel corso del ciclo di ricarica pari a 290W, mantenuto solo per pochi istanti per poi tornare a valori "più umani" ma comunque molto più impressionanti di qualunque competitor sulla piazza.

Sia il caricabatterie che il battery pack sono stati sviluppati appositamente per garantire elevati standard di sicurezza. Nulla, invece, su una possibile data di lancio di questo prodotto straordinario anche se, visti i tempi, è possibile che non ci sarà molto da attendere.

Se si tratta di un argomento di vostro particolare interesse, nell'attesa vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al nostro recente speciale sulla ricarica rapida di Xiaomi e sulla sua evoluzione nel tempo.