Xiaomi, la linea 13T senza segreti: svelati render, schede tecniche e prezzi

Il lancio europeo di Xiaomi 13T e 13T Pro è già stato fissato per il 26 settembre, ma ormai dei due smartphone di metà anno del colosso cinese sappiamo quasi tutto. Un nuovo leak, addirittura, ha confermato scheda tecnica e prezzo degli Xiaomi 13T, diffondendo anche una pletora di render dei due smartphone.

Partiamo dalla novità più grande dei due telefoni, che a questo giro non sarà hardware, ma software: Xiaomi 13T e 13T Pro saranno infatti i primi smartphone Xiaomi con quattro anni di aggiornamenti software garantiti, insieme a cinque anni di patch di sicurezza. La novità, riportata da GSMArena, segna un importante cambio di passo per il produttore cinese, la cui politica di aggiornamenti software spesso è stata criticata dall'utenza. Inoltre, entrambi i device verranno lanciati con MIUI 14, ovviamente basata su Android 13.

Il portale Appuals ha invece svelato le specifiche tecniche dei due Xiaomi 13T, insieme ad una pletora di render dei due smartphone, che trovate in calce a questa notizia. Come potete vedere, entrambi gli smartphone saranno lanciati in tre colorazioni, ovvero nero, verde chiaro e azzurro. Quest'ultima tinta sarà inoltre dotata di un pannello posteriore in finta pelle.

In termini tecnici, Xiaomi 13T Pro sarà un Redmi K60 Ultra rebrandizzato per il mercato occidentale: lo smartphone avrà un SoC MediaTek Dimensity 9200+, una RAM da 12 GB e uno storage da 512 GB. Al contrario, Xiaomi 13T avrà un chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Entrambi, inoltre, avranno una batteria da 5.000 mAh, che si accompagnerà alla ricarica rapida a 120 W su Xiaomi 13T Pro e a 67 W su Xiaomi 13T.

In termini di display, invece, i due telefoni avranno il medesimo schermo AMOLED da 6,67" con refresh rate a 144 Hz e risoluzione pari a 1.220 x 2.712 pixel. Fa impressione la luminosità di picco rumoreggiata per il pannello, pari a ben 2.600 nits, mentre a proteggere lo schermo avremo un Gorilla Glass 5 di Corning. Infine, i due smartphone avranno la resistenza IP68 contro l'acqua e la polvere.

Lato fotocamere entrambe gli Xiaomi 13T Pro avranno un comparto a tre obiettivi pressoché identico tra loro, composto da un sensore principale Sony IMX707 da 50 MP, un ultra-grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo da 50 MP. La selfie-camera, invece, sarà da 20 MP. Entrambi gli smartphone, inoltre, avranno il tuning della fotocamera di Leica.

Ma quanto costeranno Xiaomi 13T e 13T Pro sul mercato europeo? Secondo Appuals, il modello 8/256 GB di Xiaomi 13T sarà venduto a 700 Euro, mentre Xiaomi 13T Pro costerà 900 Euro, nel taglio 12/512 GB. Si tratta di circa 100 Euro in meno dei prezzi degli Xiaomi 13T leakati in precedenza e che avevano diviso la fanbase di Xiaomi.