Xiaomi ha mandato Redmi Note 7 nello Spazio per fotografare la Terra

Xiaomi ha recentemente deciso di effettuare un test diverso dal solito per testare la fotocamera e del suo nuovo smartphone medio gamma: spedire Redmi Note 7 nello Spazio per "catturare" la Terra dall'alto. Spoiler: questo contenuto potrebbe non andare giù ai terrapiattisti.

Infatti, come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube Sparrow News e nell'immagine presente qui sotto, Redmi Note 7 è riuscito a fotografare molto bene la Terra e la sua sfericità. La fotocamera da 48MP dello smartphone è superiore alla media della fascia di prezzo, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di Redmi Note 7.

L'idea di spedire il dispositivo nello Spazio è stata di Lei Jun, CEO di Xiaomi. Ovviamente, le tre unità di Redmi Note 7 sono state saldamente "collegate" a un pallone aerostatico realizzato dagli ingegneri della società cinese. Quest'ultimo è stato alimentato mediante delle bombole a gas ed è riuscito a portare i tre smartphone a un'altezza di circa 30 km, dove c'era una temperatura di -60 gradi centigradi.

Se siete interessati, la galleria delle foto scattate da Redmi Note 7 nello Spazio è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Xiaomi. Insomma, i palloni aerostatici continuano ad attirare sempre più brand, che ora possono iniziare ad utilizzare lo Spazio per le proprie campagne marketing. Pensate che recentemente è stata inviata nello Spazio una bistecca alla Fiorentina.