Xiaomi Mi 10 5G: pubblicata la scheda tecnica completa

Un leaker ha pubblicato quella che sembra essere la scheda tecnica completa di Xiaomi Mi 10 5G, il nuovo smartphone top di gamma 2020 che la società cinese si appresta a lanciare nel corso dei prossimi mesi. Confermato lo schermo AMOLED da 6,57 pollici con refresh rate da 90Hz, ed anche i 12 gigabyte di RAM. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Scheda tecnica Xiaomi Mi 10 5G

Display AMOLED da 6,57 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz;

Funzionalità Dual SIM;

Riconoscimento facciale e sensore per le impronte sotto lo schermo;

RAM: 12GB LPDDR4x;

Storage: 256GB/512GB UFS2.1;

Processore: Qualcomm Snapdragon 865 octa-core da 2,85 GHz;

Fotocamera posteriore: 64MO+12MP+8MP+2MP;

Fotocamera frontale: 32MP+8MP Dual Selfie;

Batteria: 4.500 mAh con supporto Quick Charge.

La scheda tecnica è stata pubblicata su SlashLeaks da un leaker che ha come punteggio di attendibilità il 65%, che però l'ha trovata su qualche retailer online. Al momento da parte di Xiaomi non sono arrivate informazioni sulla possibile data di lancio del dispositivo, tanto meno sui prezzi.

Le prime indiscrezioni però su Xiaomi Mi 10 erano già emerse qualche settimana fa, ed in parte sono confermate anche in questo nuovo screenshot. Come sempre, vi invitiamo a prendere le informazioni con le pinze in quanto non provengono da una fonte affidabile e verificata.

Fateci sapere cosa ne pensate.