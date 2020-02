Xiaomi Mi 10, altra vendita da record: va sold out in 55 secondi

Ancora una flash sale da record per i nuovi Xiaomi Mi 10 ed Mi 10 Pro. La società cinese ha tenuto ieri una nuova vendita, in anticipo rispetto ai programmi iniziali del 21 Febbraio, nel corso del quale ha registrato il sold out completo delle unità a disposizione in 55 secondi.

Si tratta di un nuovo minimo storico per la serie, dal momento che la prima vendita di Xiaomi Mi 10 aveva fatto segnare il sold out in un minuto. Le due tranche sono accumunate dai ricavi generati, in entrambi i casi di 200 milioni di Yuan.

Evidentemente quindi Xiaomi ha fatto colpo sui consumatori cinesi con il nuovo top di gamma. Il modello classico è dotato di un display AMOLED curvo da 6,67 pollici con refresh rate di 90Hz. Il pannello è in grado di raggiungere un picco di luminosità di 1200 nits con un contrasto di 5.000.000:1. Sotto la scocca troviamo il chipset octa-core Snapdragon 865 di Qualcomm, accompagnato da un massimo di 12 gigabyte di RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.0. Garantito anche il supporto al 5G grazie al processore.

A livello fotografico troviamo un modulo a quattro lenti posteriori, composto da un sensore primario da 108 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 13 megapixel, sensore di profondità da 2 megapixel ed obiettivo per le macro da 2 megapixel.