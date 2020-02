Xiaomi Mi 10: il CEO dell'azienda cinese conferma alcune specifiche

Dopo aver svelato che l'evento di annuncio si terrà il 13 febbraio 2020 in Cina (il lancio globale avverrà il 23 febbraio), Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha fatto emergere molte informazioni legate al tanto atteso smartphone Mi 10. Sono inoltre trapelati parecchi dettagli in merito ed è quindi bene andare a fare il punto della situazione.

Ebbene, come potete vedere sul profilo Weibo di Lei Jun e stando anche a quanto riportato da Gizchina, ci saranno almeno due varianti del dispositivo: Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro 5G. È stato confermato che entrambe disporranno di un sensore fotografico principale da 108MP, affiancato da un teleobiettivo in grado di raggiungere uno zoom ibrido 10x e digitale fino a 50x.

Per il resto, è stato confermato che lo smartphone supporterà la RAM LPDDR5 e la memoria interna UFS 3.0. Non mancheranno anche la MIUI 11, il supporto al Wi-Fi 6, una modalità Game Turbo e il chip NFC. Un'immagine ha inoltre svelato il design dello smartphone, che sembra disporre di quattro fotocamere posteriori e di uno schermo con bordi ridotti e foro per la fotocamera. Oltre a questo, sembra che la batteria sarà da 4500 mAh con supporto alla ricarica da 50W. Lei Jun ci starà prendendo in giro oppure sono veramente queste le specifiche di Xiaomi Mi 10? Staremo a vedere.

Finiscono qui le informazioni ufficiali (o meglio "ufficiose"), ma chiaramente sono emersi anche molti rumor e leak nelle ultime ore. In particolare, si vocifera della presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancato da 8/12GB di RAM e 128/256/512GB di memoria interna. Potrebbero inoltre esserci dei modelli speciali del dispositivo (chi ha detto Ferrari Custom Edition?).

Alcuni rumor parlano inoltre del possibile arrivo di una variante da 16/512GB. Per il resto, è trapelato online il primo presunto (e mostruoso) benchmark su AnTuTu. Per quanto riguarda i prezzi, alcune fonti parlano di fino a 1099 euro per il modello più costoso, ma al momento non ci sono ancora dettagli precisi da questo punto di vista. Per saperne di più in merito alle indiscrezioni precedenti, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su Xiaomi Mi 10.

Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più: la presentazione in Cina si terrà domani 13 febbraio 2020.