Xiaomi Mi 10: confermata la data di lancio del 13 Febbraio

Xiaomi ha confermato tramite Twitter la data di presentazione dei nuovi smartphone della gamma Mi 10. I dispositivi saranno svelati in via ufficiale il 13 Febbraio in Cina, mentre il lancio globale avverrà il 23 Febbraio a Barcellona in occasione del Mobile World Congress.

I due modelli, secondo quanto trapelato negli ultimi tempi, si chiameranno Mi 10 ed Mi 10 Pro e dovrebbero avere quattro fotocamere posteriori con schermo curvo in cui sarà integrata la lente per i selfie.

Xiaomi ha già confermato in precedenza che la serie Mi 10 utilizzerà l'ultimo processore Snapdragon 865 di Qualcomm, e secondo quanto emerso dalla Cina potrebbe supportare anche la ricarica rapida da 66 watt, in grado di superare i 65W di Oppo Reno Ace.

A ridosso del weekend è emerso un mostruoso benchmark di Mi 10 Pro, che qualora fosse confermato dai dati reali renderebbe lo smartphone il più potente di sempre nel segmento Android. Interessanti anche le indiscrezioni sulla quantità di RAM di Mi 10 Pro, che dovrebbe essere superiore a quella di molti PC, al punto che si parla di un modello con 16GB di RAM e 512GB di storage.

Xiaomi, nonostante l'allarme Coronavirus, ha confermato che sarà regolarmente presente al Mobile World Congress. La compagnia non ha intenzione i ritirarsi dalla fiera come fatto da altri marchi.