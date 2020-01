Xiaomi Mi 10: un dipendente Xiaomi ha svelato prezzo e data di lancio

Dopo la pubblicazione della scheda tecnica di Xiaomi Mi 10 5G di ieri, si torna a parlare della prossima generazione di smartphone top di gamma della società cinese. Questa volta la fonte è di quelle affidabili: un dipendente di Xiaomi, su Weibo, potrebbe aver inavvertitamente svelato il prezzo e la data di lancio di Xiaomi Mi 10.

Si tratta di Thomas, il product director di Xiaomi, che in un post pubblicato sulla piattaforma social asiatica ha affermato che il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato già a Febbraio, per anticipare sul tempo Samsung che annuncerà i prossimi top di gamma l'11 nel corso dell'Unpacked 2020.

Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe essere compreso tra 455 e 520 Euro, ovviamente al netto del cambio. Non è escluso però il lancio di una variante Pro, come avvenuto già in passato, che dovrebbe distinguersi dai modelli "classici" per la presenza di specifiche tecniche più performanti ed ovviamente un prezzo più elevato.

Il post è stato eliminato immediatamente, ma ciò non ha impedito a varie testate del settore di acquisire screenshot e di far girare il rumor. Proprio il fatto che Thomas abbia eliminato il messaggio lascia intendere che si sia trattato di un errore, e che quindi le informazioni corrispondevano alla realtà.