Xiaomi Mi 10 Lite 5G: il calo di prezzo è inarrestabile, in attesa del Prime Day di Amazon

In attesa del Prime Day 2020 di Amazon, che si terrà il 13/14 ottobre 2020, nella versione nostrana del portale dell'azienda di Jeff Bezos ci sono già dei prodotti proposti a prezzo interessante. Più precisamente, questa volta prendiamo in considerazione l'inarrestabile calo di prezzo di Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Per chi non lo sapesse, si tratta di uno smartphone uscito nel 2020. Al momento della pubblicazione della nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, ovvero a inizio luglio 2020, lo smartphone costava 369,90 euro sul sito ufficiale e 329 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Il prezzo era già interessante di partenza per un dispositivo 5G, ma nel corso delle ultime settimane Xiaomi Mi 10 Lite 5G si sta facendo sempre più interessante.

Infatti, il dispositivo viene attualmente proposto a 268 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/64GB). In parole povere, il prezzo di Xiaomi Mi 10 Lite 5G è già sceso di oltre 100 euro rispetto a quello di lancio. Questo è accaduto in pochi mesi, quindi si tratta sicuramente di una situazione interessante. In ogni caso, qualche settimana fa avevamo già parlato su queste pagine di uno sconto simile, ma ora il prezzo non viene nemmeno più indicato come offerta su Amazon.

Insomma, si può parlare di un calo vero e proprio.