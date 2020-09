Xiaomi Mi 10 Lite 5G, il crollo di prezzo è inarrestabile su Amazon Italia

Poco più di un anno fa, ovvero a luglio 2019, pubblicavamo su queste pagine un approfondimento sugli smartphone 5G disponibili in Italia. In quel periodo, tutti i dispositivi con supporto al nuovo standard di connettività erano dei top di gamma (con tutto ciò che ne conseguiva lato prezzo). Di acqua sotto i ponti ne è passata molta.

Infatti, a luglio 2019 lo smartphone 5G che costava meno era Xiaomi Mi MIX 3 5G, che in quel periodo veniva venduto a 699,90 euro (a inizio 2020 era poi sceso a circa 380 euro). Adesso, invece, il dispositivo 5G meno costoso è sempre di Xiaomi, ma si tratta di Mi 10 Lite 5G, che costa 260 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. In genere il prezzo dello smartphone sarebbe di 369,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 109,90 euro.

Il dispositivo è di recente uscita, tanto che la nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G è stata pubblicata a inizio luglio 2020. Su queste pagine abbiamo seguito l'interessante percorso post lancio dello smartphone, che era arrivato a costare circa 300 euro già a luglio 2020, per poi scendere a 279 euro nel mese di agosto 2020. Il crollo del prezzo è dunque stato inarrestabile, dato che ora, come detto in precedenza, siamo arrivati a 260 euro, costo più basso tra quelli relativi agli smartphone 5G arrivati in Italia.

Si sta parlando della variante da 6GB di RAM e 64GB di memoria interna, ma in realtà anche il modello da 6/128GB che abbiamo testato a suo tempo ha subito un calo di prezzo importante, passando dai 399,90 euro del lancio agli attuali 288 euro su Amazon Italia tramite rivenditori.