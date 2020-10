Xiaomi Mi 10 Lite 5G in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che, nei giorni del Prime Day 2020, Xiaomi Mi 10 Lite 5G era stato scontato a 268 euro su Amazon Italia. Ebbene, ora il prezzo dello smartphone è sceso ulteriormente.

Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone il dispositivo a 250 euro tramite rivenditori, ovvero 18 euro in meno rispetto ai giorni del Prime Day. La variante coinvolta è quella da 6/64GB, mentre la colorazione è quella Aurora Blue. La versione dello smartphone è quella italiana e il costo attualmente proposto dai rivenditori di Amazon risulta essere il più basso di sempre per quel che concerne la versione nostrana del portale e-commerce di Jeff Bezos e soci, come confermato anche da vari tool di comparazione dei prezzi.

Nel frattempo, MediaWorld ha abbassato il costo del dispositivo, in questo caso nel suo modello da 6/128GB, a 348 euro sul suo portale ufficiale. Per il resto, da Unieuro Xiaomi Mi 10 Lite 5G, sempre nella variante da 6/128GB, viene verrebbe venduto a un prezzo di 335 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile.

Tirando le somme, potrebbe trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani su questo modello. Vi ricordiamo che al momento della pubblicazione della nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, ovvero a inizio luglio 2020, lo smartphone costava 369,90 euro (6/64GB).