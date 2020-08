Xiaomi Mi 10 Lite 5G in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon

La "democratizzazione del 5G" in Italia ormai è avvenuta. Non ci riferiamo chiaramente alla copertura sul territorio nazionale, che purtroppo non è delle migliori, ma agli smartphone disponibili sul mercato. Infatti, se fino a qualche tempo fa era necessario spendere una certa cifra per avere un dispositivo 5G, oggi non è più così.

Basti vedere quanto accaduto negli ultimi mesi a Xiaomi Mi 10 Lite 5G, smartphone annunciato nel 2020 con un prezzo di partenza di 399,99 euro. Il costo di lancio era già "aggressivo" di suo, ma recentemente c'è stato un importante calo di prezzo, che ha portato questo modello a costare 305 euro a luglio 2020. Tuttavia, non è finita qui: stiamo per parlarvi di una nuova promozione legata a questo modello.

Infatti, i rivenditori di Amazon Italia hanno abbassato ulteriormente il prezzo del dispositivo, portandolo agli attuali 279 euro (6/64GB). Questo significa che lo smartphone ha subito un calo di prezzo di ben 120,99 euro dal suo lancio a oggi, attestandosi in breve tempo come il dispositivo 5G meno costoso in Italia. Insomma, l'offerta di Amazon rende lo smartphone ancora più interessante che in precedenza.

Pensate che il dispositivo, nella sua variante da 128GB, viene venduto a 369 euro da Unieuro e 379 euro da MediaWorld. In ogni caso, se avete bisogno di ulteriori informazioni su questo modello, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G.