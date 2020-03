Xiaomi Mi 10 Lite 5G ufficiale: lo smartphone che porta il 5G sotto ai 400 euro

Tutti si aspettavano due modelli: Mi 10 e Mi 10 Pro. Invece, Xiaomi ha tirato fuori dal cilindro un terzo smartphone nella presentazione di oggi 27 marzo 2020: Mi 10 Lite 5G. Si tratta di un dispositivo particolarmente importante per l'azienda cinese, dato che approderà in Italia a un prezzo di 399,99 euro.

Questo significa che il nuovo standard di connettività arriva finalmente nel nostro Paese a un costo non troppo elevato. Certo, la società aveva già provato a percorrere questa strada con Mi Mix 3 5G, ma vi ricordiamo che quest'ultimo inizialmente era venduto a 699,90 euro (circa 200 euro in più di Mi 10 Lite 5G) e per certi versi era una sorta di "primo esperimento". In parole povere, Xiaomi sta per lanciare in Italia il suo primo smartphone 5G con un prezzo che si colloca nella fascia media.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, troviamo un display AMOLED TrueColor da 6,57 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 765G con modem X52 integrato, 6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e una batteria è da 4160 mAh con supporto alla ricarica a 20W. Durante il keynote, l'azienda ha svelato che la disponibilità partirà da maggio 2020 (ma vi terremo informati in merito al nostro mercato).

Potete vedere o rivedere l'evento di presentazione sul canale YouTube ufficiale di Xiaomi Italia.