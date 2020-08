Xiaomi Mi 10 in offerta su Amazon a un prezzo interessante

In seguito all'offerta legata a Xiaomi Mi 10 Lite 5G, torniamo a parlare delle promozioni lanciate da Amazon Italia in campo smartphone. Più precisamente, restiamo sempre in casa Xiaomi, dato che il dispositivo coinvolto è Xiaomi Mi 10.

In particolare, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 559 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando al portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, il costo in precedenza era di 586 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 27 euro (sconto del 5%). La variante coinvolta è quella con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili sono quelle Coral Green e Twilight Grey.

L'offerta di Amazon propone il dispositivo a un prezzo interessante, in quanto è inferiore a quello proposto dalle offerte del decimo anniversario di Xiaomi. Infatti, in questo caso Xiaomi Mi 10, sempre nella sua variante da 8/128GB, viene proposto a un prezzo finale di 599,90 euro (aggiungendo 9,99 euro è possibile portarsi a casa anche la smartband Xiaomi Mi Band 5, stando a quanto si può leggere sul sito ufficiale del produttore).

Per il resto, se avete bisogno di maggiori informazioni in merito al dispositivo, vi consigliamo di consultare la notizia di annuncio della gamma Mi 10 in Italia.