Xiaomi Mi 10 Pro e Black Shark 3 da urlo su AnTuTu Benchmark

Dopo le prime avvisaglie di qualche settimana fa, torniamo a parlare di Xiaomi Mi 10 Pro e del suo punteggio su AnTuTu Benchmark. Infatti, lo smartphone ha fatto segnare un record ancora più elevato del precedente, anche se un nuovo agguerrito concorrente è addirittura riuscito a superarlo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina e Gizchina, Black Shark 3, il dispositivo da gaming che dovrebbe essere annunciato il 3 marzo 2020 in Cina, ha fatto registrare un totale di 620.592 punti su AnTutu Benchmark. Un risultato mai visto finora in campo smartphone, che sembra anticipare l'interessante salto prestazionale che vedremo nel 2020. Si vocifera inoltre che Black Shark 3 disponga di uno schermo con refresh rate pari a 90 Hz e di un touch sampling rate di 270 Hz. Sono ancora di indiscrezioni, ma probabilmente a breve ne sapremo di più.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi 10 Pro, il recente aggiornamento alla versione V11.0.7.0.QJACNXM della MIUI ha portato miglioramenti a livello di prestazioni: ora lo smartphone dell'azienda cinese supera i 610.000 punti su AnTuTu Benchmark (in precedenza si fermava più o meno attorno ai 600.000). Per maggiori dettagli su questo dispositivo, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla gamma Xiaomi Mi 10.

Insomma, sembra proprio che quest'anno l'azienda cinese non voglia contenersi in termini di comparto hardware.