Lei Jun parla di Super Large Cup: sarà il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro Plus?

Da quando è uscito Xiaomi Mi 10 Pro non sono mancate voci riguardo un modello più potente chiamato Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Apparso inizialmente con il nome in codice “Super Large Cup”, ora su Weibo ci ha pensato il co-fondatore stesso dell’azienda cinese Lei Jun a dare qualche indizio sullo smartphone.

Tra i dati tecnici diffusi da Lei Jun compaiono un display con un refresh rate elevato, probabilmente 120Hz e non più 90Hz come per Mi 10 e Mi 10 Pro, sensore per le impronte digitali, modulo NFC, jack da 3.5mm per gli auricolari e speaker stereo.

Lato hardware invece si parla di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica wireless e alla ricarica rapida tramite cavo fino 65W, mentre per il comparto fotografico potrebbe esserci il supporto allo zoom 30x e un sensore principale da 100MP.

Il CEO di Xiaomi non si è dilungato troppo e non ha specificato né il nome del dispositivo, né il suo prezzo o la data di uscita. Considerate però le suddette features, lo smartphone in questione dovrebbe essere proprio il presunto Mi 10 Pro Plus che, secondo altri rumors apparsi sempre sul social cinese, potrebbe uscire tra agosto e settembre 2020.



Nel mentre non mancano nemmeno dei leak riguardanti Xiaomi Mi Mix 2020, in particolare dei render che mostrano il suo possibile design.