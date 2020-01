Xiaomi Mi 10 Pro: una nuova immagine mette in mostra le quattro fotocamere posteriori

Mentre ancora non è nota la data di lancio ufficiale di Xiaomi Mi 10, sul web continuano ad emergere indiscrezioni, fotografie e render del nuovo smartphone top di gamma 2020 di Xiaomi. Nella giornata di oggi è emerso un nuovo scatto che ci mostra la scocca anteriore e posteriore del modello Pro.

Partendo da quella frontale, salta immediatamente all'occhio lo schermo curvo ai bordi ed il foro presente in alto a sinistra, che con ogni probabilità ospiterà la fotocamera per i selfie. Le cornici sembrano essere estremamente strette, mentre sul lato destro si scorgono i due pulsanti per la regolazione del volume.

Sul retro invece l'accento non possiamo non porlo sulle quattro fotocamere, tutte montate a sinistra. Interessante notare come tre sensori siano presenti in un modulo mentre il quarto è da solo, accompagnato del flash LED. Sempre sullo chassis posteriore, sotto il logo Mi è presente quello del 5G, a conferma del fatto che il nuovo smartphone supporterà la connettività ultraveloce.

Il rendering è perfettamente in linea con le informazioni emerse in precedenza su Weibo. Nelle scorse ore un dipendente Xiaomi ha svelato data di lancio e prezzo dell'Mi 10, che secondo una scheda tecnica trapelata qualche settimana fa dovrebbe utilizzare il processore Snapdragon 865 che garantirà prestazioni massime ed appunto il supporto al 5G.