Xiaomi Mi 10 Pro ci mostra la Terra come non l'abbiamo mai vista

La gamma di smartphone Xiaomi Mi 10, recentemente annunciata in Cina e in arrivo in Europa il 27 marzo 2020, è dotata di un sensore fotografico principale da 108MP. Ebbene, l'azienda cinese ha deciso di testare quest'ultimo lanciando in orbita un dispositivo dotato della stessa camera di Mi 10 Pro e scattando foto della Terra.

Infatti, stando a quanto scritto sul blog ufficiale di Xiaomi e come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, le foto sono state scattate a 500 km di altezza. L'azienda cinese aveva lanciato il satellite con la lente da 108MP già nel 2019, ma le foto sono state divulgate solamente negli ultimi giorni.

Per chi se lo stesse chiedendo, sì: gli scatti che potete vedere in calce alla notizia possono essere scaricati ad alta risoluzione. Vi basta semplicemente eseguire il login sul sito ufficiale di Xiaomi ed effettuare il download di questo allegato (dal peso di 19,65 MB). Le foto pubblicate dall'azienda cinese sono mozzafiato e ci consentono di vedere la Terra da una prospettiva diversa dal solito.

Insomma, la "guerra ai sensori" del mercato smartphone continua, anche per quanto riguarda le foto "spaziali". Vi ricordiamo che recentemente Samsung ha inviato dei selfie nello Spazio. Se siete interessati a saperne di più in merito a come si sta evolvendo il comparto fotografico degli smartphone, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.