Xiaomi Mi 10 Pro mostruoso su AnTuTu Benchmark: smartphone Android più potente di sempre?

Xiaomi Mi 10 Pro potrebbe essere lo smartphone Android più potente mai arrivato sul mercato, o perlomeno fino a questi primi giorni di febbraio 2020 non si è mai visto nulla di simile. Infatti, a quanto pare, è trapelato online il risultato del primo benchmark relativo al dispositivo e sembrano esserci dettagli piuttosto interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Xiaomi Mi 10 Pro sarebbe passato su AnTuTu Benchmark e avrebbe fatto registrare un totale che si aggira attorno ai 600000 punti (sul social network cinese Weibo viene invece fatto riferimento a più di 590000 punti, ma cambia ben poco). Stiamo parlando di un risultato mai visto, dato che nella classifica degli smartphone più potenti, risalente a novembre 2019, il primo posto era occupato da ROG Phone 2, che però si ferma a 496662 punti.

Insomma, lo scarto prestazionale sembra essere evidente e questo non fa altro che confermare il fatto che Xiaomi Mi 10 Pro probabilmente disporrà di un comparto hardware di alta caratura. D'altronde, gli ultimi rumor parlano di uno smartphone montante un display OLED da 6,57 pollici con refresh rate di 120 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, fino a 16GB di RAM LPDDR5, fino a 512GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 108MP + 48MP + 12MP + 8MP, una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W (wireless da 40W, inversa da 10W). Non dovrebbero mancare anche il supporto al 5G e tutte le altre connettività del caso.

Il prezzo della variante più costosa dello smartphone sarebbe di 1099 euro, perlomeno secondo le ultime indiscrezioni. Insomma, Xiaomi Mi 10 Pro potrebbe essere un top di gamma particolarmente interessante. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: l'11 febbraio 2020 dovrebbe esserci l'evento di presentazione in Cina. Alcune fonti affermano che il keynote di lancio europeo dovrebbe invece tenersi il 23 febbraio 2020, nel contesto del Mobile World Congress di Barcellona.