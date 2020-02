Xiaomi Mi 10 Pro potrebbe avere un quantitativo enorme di RAM: forse più del vostro PC

Xiaomi Mi 10 Pro potrebbe disporre di molta memoria RAM, o perlomeno è in questa direzione che stanno andando le indiscrezioni relative allo smartphone nelle ultime ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TudoCelular e IndiaShopps e come potete vedere sul social network cinese Weibo, Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha chiesto agli appassionati di smartphone quale tipologia di configurazione vorrebbero per il prossimo smartphone dell'azienda cinese. Tra le varie opzioni del sondaggio, c'è anche il modello 16/512GB e chiaramente molti utenti stanno votando in tal senso.

Visto l'inserimento di questa possibilità, sono in molti a pensare che la variante Pro di Xiaomi Mi 10, smartphone che dovrebbe essere annunciato l'11 febbraio 2020, possa avere realmente 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Ovviamente, gli appassionati stanno già discutendo in merito all'effettivo vantaggio che uno smartphone potrebbe trarre da un così elevato quantitativo di memoria volatile.

Gli utenti più scettici stanno già paragonando la possibile RAM di Xiaomi Mi 10 Pro a quella dei loro PC, affermando che i loro desktop e portatili hanno meno memoria e funzionano comunque bene.

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più. Nel frattempo, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su Xiaomi Mi 10 per maggiori informazioni.