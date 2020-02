Xiaomi Mi 10 da record: in Cina va sold out in un minuto!

A poche ore dalla presentazione ufficiale della serie Xiaomi Mi 10, il produttore cinese ha ufficialmente aperto gli ordini attraverso i propri canali. In una dichiarazione rilasciata sul social network Weibo, Xiaomi ha annunciato che i dispositivi sono andati sold out in un minuto.

Le vendite totali hanno generato complessivamente 28,65 milioni di Dollari (200 milioni di Yuan), ma non sono stati diffusi numeri di alcun tipo.

Alle 10 cinesi del 18 Febbraio, prenderà il via la seconda vendita pubblica, che potrebbe consacrare il dispositivo come il vero best seller di questa stagione.

Il dato assume ancora più importanza se si tiene conto dell'agguerrita concorrenza in Cina, e della difficile situazione della nazione del dragone che in queste settimana sta affrontando il nuovo Coronavirus che ha frenato gli acquisti in tutti i principali negozi e catene di distribuzione, al punto che ieri anche il colosso Alibaba ha lanciato l'allarme per la prossima trimestrale.

Il CEO Lei Jun, al termine della conferenza di presentazione di ieri ha dichiarato che l'obiettivo che si è preposta Xiaomi con questa nuova serie è di mettere tra le mani degli utenti uno smartphone prestante a prezzi contenuti.

Xiaomi Mi 10 parte infatti da 573 Dollari per il modello con 8GB di RAM e 128GB di storage.