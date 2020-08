Xiaomi Mi 10 Ultra trapela online: in arrivo tra pochi giorni?

In seguito alle prime avvisaglie di qualche giorno fa, si torna a parlare di Xiaomi Mi 10 Pro Plus, o meglio, Xiaomi Mi 10 Ultra. Infatti, nelle ultime ore i rumor hanno cambiato direzione e stanno puntando sempre più insistentemente su quest'ultimo nome.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, sarebbe stato Lei Jun di Xiaomi a rivelare che il dispositivo si chiamerà Xiaomi Mi 10 Ultra al di fuori del mercato cinese. Tra l'altro, il nome di questo modello in Cina potrebbe essere Mi 10 Supreme Edition. In ogni caso, quello che sembra essere certo è il fatto che si tratterà di un'edizione speciale dedicata ai 10 anni dell'azienda cinese. Ricordiamo, infatti, che Xiaomi è stata fondata il 6 aprile 2010. Per questo motivo, Xiaomi Mi 10 Ultra dovrebbe disporre di un packaging speciale, ovvero quello che potete vedere nell'immagine di copertina.

Per il resto, l'annuncio dovrebbe avvenire durante l'evento del'11 agosto 2020, quindi stiamo parlando di una presentazione essenzialmente imminente. Nella stessa giornata potrebbe essere svelata anche un'edizione speciale di Redmi K30 Pro. Tornando a Xiaomi Mi 10 Ultra, i leak descrivono l'esistenza di due possibili varianti: una con retro in ceramica e una Transparent. La prima dovrebbe disporre di 8/12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 3.1, mentre la seconda potrebbe arrivare a 12/16GB di RAM e 256/512GB di memoria interna. Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 865 e non dovrebbe mancare il supporto al Wi-Fi 6.

Una delle caratteristiche peculiari del modello Mi 10 Ultra potrebbe inoltre essere la presenza di una ricarica rapida a 100/120W, a supporto di una batteria da 4500 mAh. Non dovrebbero mancare anche una ricarica wireless a 55W e un display AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Staremo a vedere: non manca poi così tanto all'11 agosto 2020!