Xiaomi Mi 10 Ultra è ufficiale con ricarica wireless da 50W e zoom da 120x

In occasione del decimo anniversario dell'azienda, Xiaomi ha annunciato il nuovo Mi 10 Ultra, uno smartphone che va ad ampliare la linea Mi 10 e che è caratterizzato da una fotocamera molto potente, ricarica wireless da 50W e col cavo da 120W.

Partendo dal comparto fotografico, Mi 10 Pro è dotato di quattro fotocamere posteriori: un sensore da 48 megapixel Quad-Bayer, accompagnato da un teleobiettivo da 12Mp con zoom ottico 2x, una fotocamera periscopica da 48 megapixel con zoom ottico a 10x ed ultra zoom da 120x, ed una lente grandangolare da 20MP grandangolare con angolo di visione di 128°. Sulla scocca anteriore invece troviamo un sensore da 20 megapixel con stabilizzazione dell'immagine elettronica e capacità di registrare video fino a 1080p.

Lo schermo invece è AMOLED da 6,67 pollici con supporto HDR10+, luminosità di picco di 1120nits e refresh rate di 120Hz, con sensore delle impronte digitali integrato direttamente nello schermo. Il processore è lo Snapdragon 865 accompagnato da fino 16 gigabyte di RAM LPDDR5 e massimo 512GB di memoria interna, a cui si aggiunge un sistema di raffreddamento a liquido che lavora grazie ad otto sensori per la temperatura. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W che garantisce la carica completa in 23 minuti, mentre quella wireless è da 50W.

In Cina si parte da circa 760 Dollari per la versione con 8 gigabyte di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, ma si arriva a 1010 Dollari per il modello 16/512GB. Non è chiaro se e quando arriverà anche negli USA ed Europa.