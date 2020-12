Xiaomi Mi 10T 5G in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Dopo il lancio delle offerte di fine anno, "torniamo" da Amazon Italia per via di un'altra promozione particolarmente interessante. Infatti, c'è uno smartphone di Xiaomi che è sceso a un prezzo niente male.

In particolare, Xiaomi Mi 10T 5G viene venduto a un prezzo pari a 386 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in genere il costo del dispositivo sarebbe di 499,90 euro. Si tratta, dunque, di un possibile risparmio di 113,90 euro. Utilizzando vari tool di comparazione, siamo venuti a conoscenza del fatto che si tratta del prezzo più basso di sempre per questo prodotto su Amazon Italia. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione in offerta a questo prezzo è quella Black, ma in realtà quella Silver costa poco di più: 389 euro.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone è stato al centro di altre promozioni nel corso delle ultime settimane. Tuttavia, in quel caso il prezzo era superiore (l'ultima volta che ne abbiamo parlato su queste pagine era pari a 412 euro). Per il resto, MediaWorld propone il dispositivo a 417 euro mediante il suo portale ufficiale. Unieuro, invece, venderebbe il prodotto a 443 euro, ma al momento in cui scriviamo non risulta essere disponibile.

Insomma, l'offerta lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe sicuramente fare gola a qualcuno.