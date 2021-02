Xiaomi Mi 10T Lite 5G riceve Android 11, ma rimane a MIUI 12

Gli ultimi smartphone di casa Xiaomi che hanno ricevuto Android 11 personalizzato con la nuova versione dell’interfaccia utente MIUI sono stati Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Redmi K30S. Ora, per concludere le operazioni sulla gamma Mi 10T, anche la variante Lite ha ufficialmente ottenuto l’ultima versione stabile dell’OS di casa Google.

La build in questione è MIUI V12.0.2.0.RJSMIXM, la quale porta con sé Android 11, la patch di sicurezza di gennaio e “maggiore sicurezza al sistema”, ma non cambia MIUI alla versione 12.5; per quest’ultima, infatti, sembrerebbero necessari ancora diversi mesi per garantire la massima ottimizzazione possibile e la correzione di eventuali bug. Il suo lancio dovrebbe dunque avvenire verso la fine del secondo trimestre del 2021.

A tutti i possessori di Xiaomi Mi 10T Lite 5G basterà attendere la notifica relativa all’aggiornamento o controllare tramite le Impostazioni se risulta attualmente disponibile. Trattandosi di un firmware da 2.5 GB, il download e l’installazione richiederanno un po’ di tempo.

Lo stesso aggiornamento, o almeno molto simile, sembrerebbe prossimo all’arrivo anche su altri smartphone di casa Xiaomi, tra cui Mi 10i 5G, Redmi 10X 4G e Redmi Note 9; per quanto concerne quest’ultimo, però, non è ancora noto nulla riguardo il possibile lancio globale della patch in questione.

Intanto si parla già di Android 12 “Snow Cone”: la prossima versione del sistema operativo del robottino verde sembrerebbe infatti vicina al lancio della prima Developer Preview.