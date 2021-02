Xiaomi Mi 10T Lite, Huawei Mate 40 Pro e TV LG da 55 pollici in offerta oggi da Mediaworld

Nello stesso giorno in cui arrivano gli X-Days di Mediaworld, la catena di distribuzione rilancia anche gli "Sconti Solo Per Oggi", che saranno disponibili fino alle 23:59, con tante promozioni su vari prodotti.

Nella lista di oggi troviamo un TV LG da 55 pollici della gamma 73006LA, che può essere acquistato a 499 Euro, rispetto ai 549 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 24,95 Euro al mese e ritiro contestuale gratuito, mentre per la consegna a casa bisognerà sostenere una spesa extra. Il TV è dotato di un pannello LED da 55 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, oltre che dei sintonizzatori per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

Quest'oggi però è disponibile a prezzo ridotto anche l'Huawei Mate 40 Pro, lo smartphone top di gamma 2020 della linea Mate, che nella colorazione Black, non brandizzato, è disponibile a 1049 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 1249 Euro di listino. Anche qui, viene data la possibilità di effettuare il pagamento a rate al prezzo di 52,45 Euro al mese per venti mesi.

Infine, può essere acquistato a prezzo ridotto anche lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, nella configurazione 6/128GB, che passa a 299,99 Euro.