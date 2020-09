Xiaomi Mi 10T, Lite e Pro ufficiali in Italia: schede tecniche e prezzi

Nel corso di un evento di presentazione tenutosi oggi 30 settembre 2020, Xiaomi ha ufficializzato l'arrivo in Italia della sua nuova gamma di smartphone Mi 10T. Più precisamente, quest'ultima è composta da tre modelli: Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro. Andiamo, dunque, a vedere insieme schede tecniche e prezzi.

Partendo dalla variante meno costosa, ovvero Xiaomi Mi 10T Lite, monta un pannello LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, aspect ratio 20:9, supporto all'HDR10, protezione Corning Gorilla Glass 5, foro per la fotocamera posizionato in alto al centro e refresh rate di 120 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 750G operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 619, 6GB di RAM LPDDR4X, 64GB (UFS 2.1)/128GB (UFS 2.2) di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.89) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.45) e una batteria da 4820 mAh con supporto alla ricarica a 33W. Il telaio è in plastica.

Le dimensioni del dispositivo sono pari a 165,3 x 76,8 x 9 mm, per un peso di 214,5 grammi. Le colorazioni disponibili sono Atlantic Blue, Pearl Gray e Rose Gold Beach. Non mancano porta USB Type-C, sensore di impronte digitali posto sul lato, NFC e 5G. Il prezzo di Xiaomi Mi 10T Lite è fissato a 299,90 euro per il modello da 6/64GB e 399,90 euro per la variante da 6/128GB. Il primo modello sarà disponibile dal 14 ottobre 2020, mentre il secondo arriverà il 1 novembre 2020.

Per quanto riguarda la promozione di lancio relativa a Xiaomi Mi 10T Lite, lo smartphone verrà venduto a un prezzo early bird pari a 249,90 euro sul sito ufficiale e su Amazon. L'offerta sarà valida fino a esaurimento scorte e in ogni caso non oltre le prime 24 ore di vendite. Infine, chi acquisterà lo smartphone entro il 15 gennaio 2022 avrà inclusa nel prezzo una garanzia convenzionale di protezione dello schermo.

Passando al "modello base", ovvero Xiaomi Mi 10T, la sua scheda tecnica comprende un display LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2440 x 1080 pixel), aspect ratio 20:9, supporto all'HDR 10, foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, protezione Corning Gorilla Glass 5 e refresh rate di 144 Hz, un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 865 operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, una GPU Adreno 650, 6GB di RAM LPDDR5, 128GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.89) + 13MP (f/2.4, ultra-wide, 123 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 20MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 33W. Il telaio è in legato di alluminio.

Xiaomi Mi 10T ha delle dimensioni di 165,1 x 76,4 x 9,33 mm, per un peso di 216 grammi. Le colorazioni sono Cosmic Black e Lunar Silver. Presenti sensore di impronte laterale, 5G, Wi-Fi 6, NFC e porta USB Type-C. Il prezzo di Xiaomi Mi 10T per quanto riguarda il nostro Paese è fissato a 499,90 euro (modello 6/128GB).

I preordini saranno aperti dal 1 al 14 ottobre 2020 tramite sito ufficiale, Amazon e Mi Store Italia, i principali operatori telefonici e tutte le principali catene di distribuzione. Il 15 ottobre 2020 partirà l'effettiva disponibilità. Chi preordinerà o acquisterà Xiaomi Mi 10T tramite i punti vendita fisici e online aderenti, ad eccezione del sito ufficiale, nel periodo che va dal 1 al 31 ottobre 2020 potrà accedere a un'operazione a premi per ottenere Mi True Wireless Earphones 2S.

Arrivando, infine, a quella che è la punta di diamante della nuova serie, ovvero Mi 10T Pro, la sua componentistica interna include un pannello LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2440 x 1080 pixel), aspect ratio 20:9, foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, supporto all'HDR 10, protezione Corning Gorilla Glass 5 e refresh rate di 144 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, una GPU Adreno 650, 8GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 108MP (f/1.69) + 13MP (f/2.4, ultra-wide, 123 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 20MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 33W. Il telaio è in lega di alluminio e Mi 10T pro può registrare video in 8K. Ci sono poi molte funzionalità legate al comparto fotografico che approfondiremo per bene in fase di recensione.

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 165,1 x 76,4 x 9,33 mm, per un peso di 218 grammi. Le colorazioni per Xiaomi Mi 10T Pro sono Cosmic Black, Lunar Silver e Aurora Blue. Non mancano ovviamente sensore di impronte laterale, 5G, Wi-Fi 6, NFC e porta USB Type-C. Xiaomi Mi 10T Pro viene venduto in Italia a un prezzo di 599,90 euro per il modello da 8/128GB e 649,90 euro per la variante da 8/256GB.

I preorder saranno attivi dal 1 al 14 ottobre 2020, mentre l'inizio della disponibilità è fissato per il 15 ottobre 2020. Anche in questo caso, come per Xiaomi Mi 10T, chi preordinerà o acquisterà lo smartphone potrà partecipare a un'operazione a premi. Questa volta in palio ci sono Mi Band 5 e Mi True Wireless Earphones 2S. Per tutti i dettagli del caso in merito a quest'iniziativa, vi rimandiamo al regolamento completo.

Per il resto, ci sarà una promozione di lancio riguardante Xiaomi Mi 10T Pro. Infatti, a partire dalle ore 13:00 del 1 ottobre 2020, partirà una flash sale della durata di un'ora (e comunque fino ad esaurimento scorte) sul sito ufficiale di Xiaomi. Durante questo periodo promozionale, si potrà ottenere in omaggio Mi Electric Scooter Essential a fronte dell'acquisto del modello di Mi 10T Pro da 8/256GB in colorazione Cosmic Black o Lunar Silver.

Chi effettuerà, invece, il preordine dello smartphone tra 1 e 8 ottobre 2020 riceverà in omaggio un bundle comprendente Mi Band 5, Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank da 20000 mAh. Per chi acquisterà Xiaomi Mi 10T Pro entro il 15 gennaio 2022, ci sarà inclusa nel prezzo una garanzia convenzionale di protezione dello schermo, che prevede il servizio di riparazione una tantum presso un qualsiasi Centro Assistenza Xiaomi presente sul territorio italiano in caso di schermo danneggiato o difettoso.

Stiamo già provando Xiaomi Mi 10T Pro da qualche giorno: è ancora presto per tirare le somme, ci sarà modo di analizzarlo per bene più avanti, ma nel frattempo possiamo proporvi, in calce all'articolo, delle foto del dispositivo e una sua rappresentazione 3D (si tratta dell'ultima funzionalità che abbiamo lanciato qui su Everyeye).

A fianco dell'annuncio degli smartphone della serie Mi 10T, è stato svelato anche un caricabatterie da 65W con tecnologia GaN che ha delle dimensioni particolarmente contenute, ovvero pari a 80 x 30 x 30 mm (praticamente la metà di un classico caricabatterie). Il prezzo per l'Italia è fissato a 39,99 euro. La disponibilità partirà da fine ottobre 2020 presso Mi Store Italia e Amazon.

Se volete vedere in replica l'evento di presentazione italiano di Xiaomi, potete farlo collegandovi al canale YouTube ufficiale di Xiaomi Italia.