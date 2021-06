Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro si aggiornano a MIUI 12.5: tutte le novità

Xiaomi ha ufficialmente avviato il rilascio graduale dell'aggiornamento MIUI 12.5 per molti dei suoi dispositivi già da diverso tempo e su scala globale. Gli ultimi smartphone a riceverlo nel corso di queste ore sono i modelli Mi 10T e Mi 10T Pro giunti sul mercato a fine 2020: vediamo assieme quali sono le novità che l’update porta con sé.

A nove mesi dalla presentazione, Xiaomi Mi 10T o Redmi K30S Ultra – com’è noto in Cina – sta ricevendo nella variante Globale l’update MIUI 12.5, ricevuto dall’edizione cinese del dispositivo ancora alla fine di aprile 2021.

L'aggiornamento in questione per Mi 10T e Mi 10T Pro (di cui la nostra recensione) è attualmente disponibile per la variante EEA (quella commercializzata nel mercato del Vecchio Continente) con numero di build V12.5.1.0.RJDEUXM, in arrivo anche in altri paesi come India, Indonesia, Russia, Turchia e Taiwan. Le novità principali della patch basata su Android 11, in poche parole, riguardano la personalizzazione, l’ottimizzazione energetica e anche qualche tweak per quanto concerne la privacy.

Il changelog completo, per i più interessati, è il seguente:

Novità di sistema : grazie a una personalizzazione su ciascun modello, qualsiasi smartphone diventa più veloce dopo questo aggiornamento.

: grazie a una personalizzazione su ciascun modello, qualsiasi smartphone diventa più veloce dopo questo aggiornamento. Novità di sistema: la risposta alle gesture è ora istantanea.

Novità di sistema: con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo.

Ottimizzazione : MIUI è diventata più leggera, più veloce e più duratura.

: MIUI è diventata più leggera, più veloce e più duratura. Novità per le note : una scorciatoia tramite gesture ora consente di creare note, attività ed estratti ovunque.

: una scorciatoia tramite gesture ora consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità per le note: gli estratti salvano testo, URL e immagini in Note con pochi tocchi.

Novità per le note: i layout dinamici portano la tipografia in Notes a un nuovo livello.

Novità per le note: Componi mappe mentali con strutture complesse.

Novità per le note: nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare.

Novità per le note: tieni premuto per regolare automaticamente i tratti.

Rinnovata la feature Notes.

Trattandosi di un rilascio graduale, l’aggiornamento potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni come tra qualche settimana; in ogni caso, il dispositivo vi avviserà con una notifica ad hoc.