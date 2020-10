Xiaomi Mi 10T Pro, arriva la nuova colorazione per la variante 8/256GB

Xiaomi annuncia oggi la nuova colorazione blu per lo Xiaomi Mi 10T Pro annunciato di recente. Si chiama Aurora Blue e, come si può vedere nella fotografia presente in calce, rinfresca la scocca dello flagship della serie Mi 10T.

La società cinese ha spiegato che l’opzione Aurora Blue sarà disponibile solo per la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Coloro che effettueranno l’ordine sullo shop ufficiale di Xiaomi entro il 31 Ottobre, riceveranno in bundle l’Mi Smart Band 5 e l’Mi True Wireless Earphones 2 Basic, oltre che la Redmi Power Ban da 20.000 mAh. Attenzione, però: la promozione sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Xiaomi ha deciso di estendere la promozione anche per tutti coloro che acquisteranno l’Mi 10T Pro nella colorazione Cosmic Black e Lunar Silver (nelle configurazioni da 8/128GB e 8/256GB) e l’Mi10T con 6/128GB.

“Il nostro intento è quello di portare sul mercato non solo prodotti innovativi a un prezzo accessibile, ma anche di offrire a tutti i nostri fan un’ampia varietà di modelli e colorazioni così da poter scegliere quello che più si adatta a gusti e necessità di ognuno, rimanendo al tempo stesso al passo con le ultime tendenze”, dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi.