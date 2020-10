Xiaomi Mi 10T Pro è già in offerta su Amazon, ma con poche unità disponibili

E' già disponibile in offerta su Amazon il nuovo Xiaomi Mi 10T Pro di cui abbiamo alungo parlato su queste pagine. Il colosso di Seattle, attraverso un rivenditore terzo, consente di risparmiare il 7% rispetto al prezzo precedente.

Lo smartphone è infatti disponibile a 558 Euro, per un risparmio di 41,90 Euro. La variante in questione include 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. La vendita e spedizione è gestita direttamente da TechnoPrice, un rivenditore terzo che si affida al Marketplace di Amazon che, però, nella scheda tecnica sottolinea come benefici della protezione cliente della società americana.

Come abbiamo avuto modo di parlare nella recensione dello Xiaomi Mi 10T Pro, il dispositivo è caratterizzato da un display da 6,67 pollici Full HD+ con refresh rate di 144Hz, ed è basato sul processore Snapdragon 865 con tanto di supporto 5G. Sulla scocca posteriore troviamo un sensore da 108 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, mentre al lato è presente il sensore per le impronte digitali, montato sul pulsante di sblocco. La batteria, da 5000 mAh, può essere ricaricata attraverso la porta USB-C fino a 33W, grazie al caricatore incluso nella confezione.

Nel momento in cui stiamo scrivendo è garantita la disponibilità per sei unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.