Xiaomi Mi 10T Pro, un operatore blocca il Dual SIM con la colla: davvero!

Il mondo tecnologico è pieno zeppo di stranezze. Tuttavia, quella che emerge in data odierna, relativa allo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro, non si vede sicuramente tutti i giorni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e XiaomiAdictos, un operatore telefonico messicano, tale Telcel, sta "bloccando" il secondo slot per la SIM del dispositivo mediante il semplice utilizzo di un po' di colla e plastica. Oltre a questo, l'operatore sta prevenendo l'utilizzo della seconda SIM anche a livello software. Non è del tutto chiaro il motivo per cui l'operatore stia effettuando quest'operazione, che a quanto pare sembrerebbe coinvolgere anche altri smartphone Xiaomi venduti in Messico.

In ogni caso, le foto che potete vedere in calce alla notizia hanno scatenato l'ironia degli appassionati del mondo smartphone. Gli utenti messicani, invece, non sembrano averla propriamente presa bene, dato che online si sta spargendo la voce che un operatore sta bloccando la possibilità di utilizzare il Dual SIM. Inoltre, a quanto pare c'è già qualcuno che sta cercando di rimuovere i blocchi, compresi quelli software, eliminando la parte plastica aggiunta da Telcel e installando un'altra ROM.

Insomma, la situazione che si sta verificando in Messico è alquanto strana e sicuramente sono ancora molte le domande che rimangono senza risposta. Nel frattempo, però, un bel po' di appassionati di smartphone di tutto il globo si sono fatti una sana risata.