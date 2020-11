Xiaomi Mi 10T Pro, il prezzo scende al minimo storico su Amazon Italia

Dopo aver avviato un'offerta da non sottovalutare sul nuovo iPad Air da 10,9 pollici, Amazon Italia torna a lanciare una promozione tecnologica interessante. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo degli smartphone, dato che il prodotto in sconto è Xiaomi Mi 10T Pro.

Ebbene, questo dispositivo viene venduto a 506,09 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il prezzo dello smartphone sarebbe pari a 599,90 euro, quindi si tratta di un possibile sconto del 16%, ovvero di 93,81 euro. Non male, considerando che si sta parlando dell'ultimo dispositivo di punta dell'azienda cinese, arrivato in Italia giusto qualche settimana fa, come potete leggere nella nostra recensione di Xiaomi Mi 10T Pro. Utilizzando alcuni tool di comparazione, il prezzo attuale dello smartphone sembra essere il più basso di sempre su Amazon.

La colorazione disponibile a questo prezzo è quella Lunar Silver con 128GB di memoria interna. La RAM ammonta a 8GB. In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld vende lo smartphone, nel suo modello da 8/256GB, a un prezzo di 649 euro. Lo stesso fa Unieuro, che propone il dispositivo a 649,90 euro. Per il resto, la variante da 8/128GB messa in offerta da Amazon viene venduta a 599,90 euro sul sito ufficiale di Xiaomi.

Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe risultare interessante per chi stava tenendo d'occhio questo modello.