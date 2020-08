Xiaomi Mi 10T Pro e soci sono in arrivo: render, specifiche e foto dal vivo

Xiaomi Mi 9T, l'iconico smartphone con la fotocamera pop-up, è un dispositivo rimasto nei cuori di buona parte degli appassionati del mondo dei dispositivi mobili. Tuttavia, è già passato oltre un anno dal suo lancio e finora i rumor non erano mai stati particolarmente insistenti per quanto riguarda l'arrivo di un suo diretto successore in Europa.

Tuttavia, come si suol dire, meglio tardi che mai. Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sono trapelate diverse informazioni per quanto riguarda tre modelli: Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite. Tra l'altro, questi smartphone sarebbero in arrivo tra non molto a livello Global, perlomeno stando a quanto affermato dal leaker Abhishek Yadav.

Quest'ultimo ha inoltre fatto trapelare un primo presunto render di Xiaomi Mi 10T Pro, che potete vedere in calce alla notizia, e diverse informazioni in merito alla possibile scheda tecnica di questa variante. Più precisamente, dovremmo trovare uno schermo con refresh rate di 144 Hz (soluzione che finora si è vista principalmente su dispositivi da gaming), una fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP e una batteria da 5000 mAh. Non dovrebbe mancare anche un sensore di impronte digitali posto lateralmente, ma la fonte non ha voluto sbilanciarsi troppo su questo aspetto.

Nel frattempo, XDA Developers ha notato che in uno store online chiamato OfferUp sono comparse quelle che sembrano essere delle foto dal vivo di Xiaomi Mi 10T Pro. Lo smartphone, a cui viene fatto riferimento con il nome in codice "Apollo", sembra proprio essere quello del succitato render pubblicato da Abhishek Yadav. Non mancano delle foto della parte anteriore del dispositivo, che a quanto pare presenta un foro per la fotocamera in alto a sinistra. Insomma, sembra proprio che la gamma di dispositivi Mi 10T Pro sia effettivamente in arrivo. Non ci resta che attendere maggiori informazioni.