Xiaomi Mi 10T scende a un ottimo prezzo su Amazon Italia

In seguito alla questione del buono di 50 euro a fronte di un acquisto di almeno 500 euro, torniamo a trattare le occasioni presenti su Amazon Italia in questi giorni che precedono il Natale. Mancano infatti poche settimane e, quest'anno più che mai, far recapitare a casa di un amico un regalo può risollevare gli animi.

Per chi cerca uno smartphone da regalare o per sé stesso, il recente calo di prezzo di Xiaomi Mi 10T potrebbe sicuramente risultare interessante. Annunciato a fine settembre 2020, il dispositivo inizialmente veniva venduto a un prezzo di 499,90 euro nella sua versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ora, invece, il prodotto può essere acquistato a 412 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. In parole povere, nel giro di qualche settimana il costo è sceso di 87,90 euro, non male per uno smartphone così recente.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store che vendono tecnologia mediante i loro portali online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Xiaomi Mi 10T costa 457 euro da MediaWorld. Lo stesso vale per Unieuro, che vende il dispositivo proprio a 457 euro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" per lo smartphone dell'azienda cinese continua imperterrita, ma per il momento sembrano essere "in vantaggio" i rivenditori di Amazon Italia.

Per il resto, vi ricordiamo che in questi giorni ci sono offerte interessanti anche per quanto riguarda Xiaomi Mi 10T Pro.