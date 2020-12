Xiaomi Mi 11 compare in alcune foto: avrà uno schermo di elevata caratura?

Dopo le prime indiscrezioni di qualche giorno fa, si torna a vociferare in merito a Xiaomi Mi 11, smartphone che tra l'altro sarà il primo dispositivo al mondo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888. In ogni caso, quest'ultimo potrebbe non essere la sua unica caratteristica di spicco.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come scritto dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, nelle ultime ore sono emerse online delle insistenti voci di corridoio che descrivono la presenza di un display OLED con risoluzione QHD+, picchi di luminosità di 1500 nit, tecnologia del colore a 10 bit e refresh rate di 120 Hz. Per quel che concerne la diagonale, si vocifera di un pannello di oltre 6 pollici. A quanto pare, questo schermo sarebbe prodotto da Samsung e, stando alle indiscrezioni, sarebbe in grado di competere con il display di iPhone 12 Pro. Ovviamente, per il momento si tratta solamente di rumor, ma sicuramente le voci di corridoio stanno andando in una direzione interessante.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, alcuni tipster di Weibo sembrano essere riusciti a scattare delle foto a Xiaomi Mi 11. Potete vedere le immagini coinvolte in calce alla notizia: difficile carpire ulteriori informazioni da queste ultime, ma il design sembra proprio essere quello emerso dai precedenti leak.

Al momento non è ancora chiaro quando verrà svelato il dispositivo: probabilmente se ne parlerà a inizio 2021. I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.