Xiaomi Mi 11, confermato ufficialmente il lancio in Italia: arriva anche il Pro?

In seguito all'annuncio di Xiaomi Mi 11 in Cina, non sono in pochi coloro che attendono l'arrivo del dispositivo anche dalle nostre parti. Ebbene, a quanto pare non bisognerà aspettare molto.

In particolare, l'annuncio è arrivato mediante un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Xiaomi Italia. In quest'ultimo si legge: "Il lancio globale della Mi 11 Family arriverà presto! Pronti a seguirlo con noi?". A corredo di questo messaggio è stata divulgata anche l'immagine che potete vedere in calce alla notizia, che riporta la scritta "Coming soon". Insomma, a quanto pare non dovremo attendere molto per saperne di più in merito all'arrivo della gamma Xiaomi Mi 11 in Italia. Probabilmente se ne parlerà nelle prime settimane del 2021, staremo a vedere.

In ogni caso, è interessante notare come nell'annuncio italiano si faccia riferimento alla "Mi 11 Family". Ricordiamo, infatti, che nella giornata di ieri 28 dicembre 2020 è stata annunciata solamente la "variante base" Mi 11, mentre si vocifera di un possibile lancio del modello Pro a febbraio 2021 in Cina. Ci aspettano ulteriori sorprese durante il lancio globale, magari fissato proprio per febbraio? Al momento non ci è dato saperlo, ma quel che è certo è che Xiaomi sembra avere qualcosa da mostrarci nel breve periodo.