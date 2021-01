Xiaomi Mi 11, dettagli interessanti: costi di produzione e frequenza cardiaca

Dopo l'annuncio ufficiale in Cina, a cui seguirà presto un evento di lancio globale, Xiaomi Mi 11 è finito più volte al centro dei riflettori. Infatti, in questi giorni sono emersi dei dettagli che possono risultare particolarmente interessanti per gli appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, i costi di produzione dello smartphone sarebbero molto simili, secondo alcune fonti essenzialmente identici, a quelli di iPhone 12. Queste conclusioni arrivano dal noto analista Pan Jiutan, che ha rivelato che Xiaomi Mi 11 viene venduto a 250 dollari in più rispetto al suo costo di produzione.

Stando a quanto emerso, la produzione di un iPhone 12 costa circa 373 dollari, quindi Mi 11 e lo smartphone di Apple sembrano essere molto vicini da questo punto di vista. Tuttavia, la società di Cupertino vende iPhone 12 a 430 dollari in più rispetto a Xiaomi Mi 11, traendone dunque un profitto più alto. Ricordiamo che in passato Xiaomi ha più volte ribadito di voler mantenere il suo profitto attorno al 5%, in modo da non alzare troppo il prezzo dei suoi dispositivi per i consumatori.

Ovviamente, dovete tenere in considerazione che i costi di produzione non tengono conto di miriadi di altri fattori, dai costi del marketing fino a quelli dello sviluppo software, passando per gli altri aspetti che consentono al prodotto di arrivare effettivamente sul mercato.

Per il resto, sempre stando a quanto riportato da Gizchina (ma in un altro articolo), gli appassionati del mondo smartphone stanno parlando di Xiaomi Mi 11 per via di una delle sue funzionalità peculiari: la possibilità di misurare la frequenza cardiaca. Infatti, il dispositivo utilizza il sensore per le impronte digitali, posizionato sotto allo schermo, per ottenere i relativi dati. Stando a quanto rivelato dall'azienda cinese, Xiaomi Mi 11 sarebbe in grado di offrire una precisione simile a quella a cui siamo abituati con gli smartwatch.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente sono emersi dei dettagli interessanti anche in merito a Xiaomi Mi 11 Pro.