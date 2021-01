Xiaomi Mi 11: Il lancio della versione global è alle porte

Dopo le prime anticipazioni di Xiaomi Italia, finalmente arrivano ulteriori conferme, questa volta dall'account ufficiale internazionale di Xiaomi. Il nuovo Mi 11 è vicinissimo al lancio globale con delle interessanti novità.

Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale infatti, il nuovo flagship del colosso cinese arriverà con Android 11 e i servizi Google preinstallati, nonostante il recente inserimento nella blacklist di Trump.

Il top di gamma Xiaomi del 2021 sarà alimentato dall'eccezionale Snapdragon 888 anche alle nostre latitudini e fino a prova contraria non ci saranno ulteriori modifiche rispetto al modello destinato ai mercati orientali.

Lo Xiaomi Mi 11 vanta una scheda tecnica di tutto rispetto, con un display definito il migliore attualmente in commercio, secondo un rapporto di DisplayMate, un pannello Samsung E4 AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz.

Il comparto fotografico vanta un complesso a tripla camera con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 4600 mAh ha il supporto alla ricarica rapida fino a 55W e 50W in modalità wireless.

Ciliegina sulla torta il comparto audio, sviluppato in collaborazione con harman/kardon.

Attualmente non è stata ancora resa nota la data di lancio ma la MIUI 12.5, ovvero l'interfaccia personalizzata da Xiaomi per Android 11, verrà lanciata in diretta su Facebook l'8 febbraio 2021, quindi manca davvero poco prima di mettere le mani sullo Xiaomi Mi 11.