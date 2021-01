Xiaomi Mi 11 Lite in arrivo: trapelano le prime certificazioni e specifiche

Dopo il lancio di Xiaomi Mi 11 nella conferenza del 28 dicembre 2020, si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo gli altri membri della famiglia Mi 11. I primi rumor hanno coinvolto il top di gamma Mi 11 Pro ma oggi torniamo a parlare della nuova serie 2021 perché sono emersi in rete i primi dettagli di Xiaomi Mi 11 Lite.

Il nuovo medio gamma dell'azienda cinese si appresta a raggiungere il mercato in un affollato primo trimestre 2021 in cui Xiaomi ha già presentato Redmi 9T e Redmi Note 9T.

Lo smartphone è infatti apparso nelle prime certificazioni FCC e BIS, facendo capolino con il numero di modello M2101K9AG per il mercato globale e M2101K9AI per quello indiano. Il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite avrà il nome in codice Courbet, precedentemente associato anche a POCO F2, quindi è ipotizzabile che lo smartphone raggiungerà i vari mercati nazionali sotto diversi nomi.

Di Mi 11 Lite sappiamo che potrebbe avere un pannello AMOLED, del quale non sono fornite però le specifiche di polliciaggio o risoluzione, e sarà mosso da un SoC SM7150, numero di serie di Qualcomm Snapdragon 732G. Completano la scheda tecnica una batteria da 4150 mAh con ricarica rapida a 33 W e i tagli di memoria disponibili, 6/64 GB e 6/128 GB.