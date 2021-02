Xiaomi Mi 11 Lite, le prime foto ci svelano qualche dettaglio

Finalmente torniamo a parlare dello Xiaomi Mi 11 Lite, attesissimo per via dell'eccellente rapporto qualità prezzo dei suoi predecessori. Dopo aver dato una prima occhiata al presunto Mi 11 Ultra con il suo display secondario, finalmente anche il modello Lite si mostra in foto, regalandoci anche i primi dettagli tecnici.

Come possiamo apprezzare nell'immagine infatti, il nuovo Mi 11 Lite avrà un design che ricorda platealmente il flagship della famiglia, cioè il Mi 11, ufficializzato per il mercato globale pochi giorni fa e atteso sugli scaffali per il mese di marzo.

Tre i sensori del comparto fotografico posteriore, dei quali non si conoscono però i dettagli.

Sul frontare è possibile apprezzare il design a tutto schermo, con display piatto e foro singolo per la fotocamera in alto a sinistra.

Come annunciato in precedenza, il Mi 11 Lite ha già ricevuto diverse certificazioni che ci hanno permesso di avere un quadro più chiaro su che tipo di device aspettarci.

Il display, senza curvature, sarà molto probabilmente di tipo AMOLED, mentre il chip che animerà lo smartphone sarà un SoC Qualcomm dal nome in codice SM7150, che corrisponde allo Snapdragon 732G.

A bordo una batteria da 4150 mAh che dovrebbe portarci tranquillamente a sera, con pieno supporto alla ricarica rapida a 33 W.