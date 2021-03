Xiaomi Mi 11 Lite in vendita su Subito, le foto fanno il giro del mondo

I leaker sono sempre particolarmente attenti a quanto viene pubblicato online. Basta infatti, ad esempio, una piccola distrazione di uno store italiano e "come per magia" gli appassionati di tutto il mondo hanno per le mani le foto di Xiaomi Mi 11 Lite. Questo è quanto accaduto in questi giorni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, qualche giorno fa sul noto portale italiano Subito sono comparsi degli annunci con foto, a quanto pare relativi alla zona di Napoli, che proponevano in vendita a 330 euro il succitato dispositivo (non ancora presentato ufficialmente). In ogni caso, le immagini sembrano provenire da uno store fisico di telefonia, dato che in alcune foto si possono notare altri prodotti che sembrano essere esposti per la vendita.

Ovviamente, l'annuncio è stato rimosso. Tuttavia, ormai il materiale era già in mano agli appassionati e infatti il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato tutto nuovamente su Twitter (come potete vedere nel post incorporato qui sotto). Tra l'altro, le foto sembrano confermare il design emerso online mediante i precedenti render, che potete vedere a corredo della notizia. Per il resto, ricordiamo che recentemente sono trapelati anche i presunti prezzi europei dello smartphone.

Per quel che concerne la presentazione ufficiale, la "giornata clou" da segnare sul calendario è quella del 29 marzo 2021, in cui Xiaomi terrà un evento. Oltre a Xiaomi Mi 11 Lite, si vocifera della possibile presenza di Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi Band 6 e un dispositivo pieghevole. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.