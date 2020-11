Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro si fanno vedere in una prima foto o sono vivo?

Nonostante siano passati pochi mesi dalla pubblicazione della nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Pro (resa disponibile da fine aprile 2020), è già arrivato il momento di trattare Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro. Infatti, è stata diffusa online la prima presunta immagine dal vivo di questi due smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il solito leaker cinese Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo l'immagine che potete vedere in calce alla notizia. I due dispositivi sono stati fotografati frontalmente, quindi possiamo notare la presenza per entrambi di un pannello con foro per la fotocamera posizionato in alto al centro. La "variante base" sembra disporre di un pulsante d'accensione in colorazione rossa, mentre Xiaomi Mi 11 Pro sembrerebbe avere uno schermo con bordi curvi.

Il noto leaker ha fatto sapere che l'annuncio di questi smartphone potrebbe avvenire già entro la fine del 2020, quindi prima del previsto. La mente non può che riportare all'evento che Qualcomm terrà il 1 dicembre 2020, in cui verrà probabilmente svelato il processore Snapdragon 875. Xiaomi potrebbe cercare di lanciare uno tra i primi smartphone con questo SoC, ma vedremo cosa accadrà tra qualche settimana. Vi ricordiamo che recentemente sono trapelati alcuni dettagli sul possibile comparto fotografico di Xiaomi Mi 11.

In ogni caso, nonostante varie fonti internazionali stiano descrivendo i due dispositivi presenti nell'immagine come degli smartphone Xiaomi, qualcuno sta iniziando ad affermare che in realtà potrebbe trattarsi di dispositivi vivo. Più precisamente, stando anche a quanto riportato da GSMArena, si tratterebbe della nuova serie X60. A supporto di queste affermazioni, è apparsa online un'altra presunta foto che sembra mostrare una schermata di OriginOS.

Xiaomi o vivo? Staremo a vedere. Per ora le indiscrezioni sono discordanti.