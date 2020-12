Xiaomi Mi 11 è arrivato: prezzo e scheda tecnica completa

Alla fine il momento dello smartphone più chiacchierato degli ultimi mesi è arrivato. Xiaomi ha presentato ufficialmente Xiaomi Mi 11 in diretta streaming su Weibo. I rumor nel corso delle ultime settimane sono stati davvero tanti e giusto ieri Xiaomi stessa ci ha voluto mettere l'acquolina in bocca con le foto del packaging.

Prima di procedere una premessa è obbligatoria, ovvero che si tratta del lancio in anteprima per il mercato asiatico, perciò la diretta è stata trasmessa in lingua.

Il nuovo flagship del colosso cinese si è quindi mostrato al mondo con la nuova System UI. La conferenza infatti parte proprio dalla presentazione della nuova MIUI 12.5 con nuove icone, nuovi wallpaper che cambiano fase del giorno in concomitanza con l'orario del telefono, miglioramento della fluidità delle animazioni di sistema migliorata grazie a un sistema di computazione multi-core dedicato, feedback aptico della vibrazione ulteriormente migliorato, nuova interfaccia delle applicazioni di sistema e maggiore interazione tra le applicazioni Xiaomi preinstallate. Viene presentata infine la nuova funzionalità MIUI+ per condividere in streaming le app su Windows

Dopo una breve carrellata di wallpaper e immagini, si passa alla presentazione del nuovo Xiaomi Mi 11. Il nuovo dispositivo viene svelato con una breve animazione di rendering per mostrarne le fattezze e successivamente vengono esposte le combinazioni colore, di cui tre tradizionali con l'ormai iconico celeste e i tradizionali nero e bianco. Vengono inoltre presentate due versioni speciali con scocca rivestita in pelle vegan nelle colorazioni grigio e sabbia.

La scheda tecnica, di tutto rispetto, vanta uno spessore di 8.06mm nel punto più sottile e 196g di peso. Il display merita un approfondimento a parte. Di seguito le specifiche:

Pannello AMOLED E4 Samsung con matrice pentile da 6.81 pollici a bordi curvi;

a bordi curvi; Foro per fotocamera nell'angolo superiore sinistro;

Risoluzione 2K con una densità di pixel di 515 ppi;

Luminosità eccezionale a 1500nit e rapporto di contrasto da 5000000:1;

Frequenza di aggiornamento a 120Hz con refresh rate dinamico;

Touchscreen a 8192 tocchi certficato grado A+ da DisplayMate ;

; HDR10+;

Corning Gorilla Glass Victus di settima generazione;

Impronta digitale con sensore di battito cardiaco integrati sotto al pannello;

Viene poi illustrato il nuovo comparto audio stereo progettato in collaborazione con harman/kardon e infine la conferma che tutti aspettavamo, ovvero la presenza di Qualcomm Snapdragon 888 in esclusiva temporale, octa-core con processo produttivo a 5nm, CPU Cortex X1, GPU Adreno 660 e processore fotografico Qualcomm Spectra 580 ISP. Abbiamo dedicato un approfondimento sui primi benchmark del nuovo SoC di Qualcomm qui. La RAM sarà di tipo LPDDR5 con 6400Mbps di velocità di trasferimento dati. Riguardo la connettività, il nuovo Snapdragon 888 presenta il nuovo modem 5G X60 e il nuovo protocollo WiFi 6 con 3.5Gbps di picco.



Il comparto fotografico vanta un generosissimo sensore principale da 1.33 pollici con risoluzione a 108 megapixel e modulo secondario grandangolare da 13 MP.



Parlando di batteria, sotto al guscio di appena 8mm Xiaomi Mi 11 presenta un pack da 4600mAh con supporto alla ricarica cablata fino a 55W per una carica completa in 45 minuti, ben 50W in ricarica wireless con tempi di ricarica di 53 minuti e 10W per la ricarica inversa, ovvero quando utilizzato come fonte di energia per altri dispositivi.

Dulcis in fundo, passiamo ai prezzi e ai tagli di memoria. Si parte dal modello base 8/128GB con un prezzo di circa 500 Euro al cambio andando a confermare i 3999 yuan del Mi 10 e lasciandoci intendere che anche in Italia la trasposizione del prezzo verrà confermata, con un prezzo ipotizzabile sul nostro mercato di 799 Euro. Gli altri tagli a disposizione sono 8/256GB a meno di 470 Euro e 590 Euro per il taglio massimo di 12/256GB, sempre al cambio. I prezzi finali per il mercato italiano non sono ancora noti noti. Il costo del caricabatterie ufficiale con supporto alla ricarica rapida a 55W costerà meno di 15 Euro.



Xiaomi Mi 11 arriverà sul mercato asiatico il primo gennaio 2021.