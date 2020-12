Xiaomi Mi 11 si mostra da vicino nelle ultime foto trapelate online

Dopo i primi scatti emersi qualche giorno fa, che però "coprivano" un po' troppo lo smartphone, ora Xiaomi Mi 11 torna a farsi vedere in delle foto che lo ritraggono. Questa volta, il retro del dispositivo si è mostrato come si deve.

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, la backcover di una presunta unità di test di Xiaomi Mi 11 si vede per bene nelle immagini trapelate online. Potete vedere queste ultime in calce alla notizia. In ogni caso, il design sembra essere oramai confermato: tutto fa pensare che i render emersi qualche settimana fa siano veritieri.

A quanto pare, Xiaomi ha scelto di adottare un comparto fotografico atipico in termini di design. Infatti, il modulo posto in alto a sinistra sul retro dello smartphone sembra disporre di tre lenti: due di elevate dimensioni a sinistra e una di piccole dimensioni, affiancata dal flash LED, a destra. Ricordiamo, invece, che anteriormente dovremmo trovare un pannello curvo con foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra.

Per il resto, Xiaomi Mi 11 sarà il primo smartphone a montare il processore Qualcomm Snapdragon 888, annunciato a inizio dicembre 2020. Per quel che concerne il periodo di lancio, si vocifera ormai da tempo del possibile arrivo del dispositivo a inizio 2021. Staremo a vedere.