Xiaomi Mi 11, pioggia di rumor e qualche informazione ufficiale

In seguito all'annuncio dell'evento di presentazione, che si terrà il 28 dicembre 2020 in Cina, si torna a parlare di Xiaomi Mi 11, dato che il prossimo smartphone dell'azienda cinese è al centro di una pioggia di rumor nel corso di queste ore. Nel frattempo, è arrivata anche qualche informazione ufficiale.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sono stati divulgati i dati ufficiali relativi ai risultati fatti registrare dallo smartphone sulla nota piattaforma di benchmark GeekBench. A quanto pare, Xiaomi Mi 11 ha raggiunto 1135 punti in single-core e 3818 punti in multi-core. La conferma è arrivata da Lei Jun mediante il social network cinese Weibo. Vi ricordiamo che lo smartphone sarà il primo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888. Non è ancora chiaro quali modelli faranno parte di questa gamma, ma si vocifera che potrebbe essere lanciata anche una variante Pro.

Per il resto, sempre stando anche a quanto riportato da Gizchina (ma in un altro articolo), lo smartphone potrebbe supportare le ultime tecnologie in termini di Wi-Fi. Insomma, Xiaomi Mi 11 potrebbe riservare delle novità importanti anche da questo punto di vista a livello prestazionale, ma maggiori dettagli verranno diffusi al momento della presentazione (si vocifera di 4K QAM, 160MHz e 3,5Gbps).

Infine, in un ultimo articolo di Gizchina, che oggi 23 dicembre 2020 ha fatto trapelare una valanga di rumor relativi alle prossime novità in casa Xiaomi, si legge che la variante Pro di Xiaomi Mi 11 potrebbe disporre di una fotocamera in-display, in modo simile a quanto fatto vedere recentemente da ZTE Axon 20 5G.

Vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. In ogni caso, il 28 dicembre 2020 non è poi così lontano. Staremo a vedere.