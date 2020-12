Xiaomi Mi 11 a pochi giorni dalla presentazione: prime immagini ufficiose

Nonostante il periodo natalizio, gli occhi degli appassionati del mondo degli smartphone sono rivolti all'imminente presentazione di Xiaomi Mi 11, che avverrà il 28 dicembre 2020 in Cina. Nel frattempo, c'è stato un "anticipo di Natale". Infatti, sono state pubblicate le prime immagini ufficiose dello smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, nel corso delle ultime ore sono emerse online parecchie immagini che sembrano proprio provenire da fonti ufficiali. Ci sono infatti render che mostrano il retro di Xiaomi Mi 11 in varie colorazioni, nonché due foto ravvicinate dello smartphone. Aggiungendo questo materiale alla pioggia di informazioni di qualche giorno fa, si ottiene un quadro pressoché completo del dispositivo.

Partendo dal design della variante base di Xiaomi Mi 11, anteriormente dovremmo trovare uno schermo con foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra e protezione Gorilla Glass Victus. Sul retro, invece, sembra fare capolino un modulo fotocamere dal look atipico. Il design sembra ormai essere confermato, in quanto un po' tutti i leak emersi nell'ultimo periodo vanno in questa direzione.

Ricordiamo che il sensore fotografico principale dovrebbe essere da 108MP. Inoltre, non dovrebbero mancare 12GB di RAM e il sistema operativo Android 11 con personalizzazione MIUI 12. Per il resto, ormai da tempo è confermato che sotto la scocca ci sarà il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più, ma nel frattempo i più curiosi possono già dare un'occhiata alle immagini ufficiose presenti in calce alla notizia.