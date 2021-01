Xiaomi Mi 11 Pro, diffuso in rete poster con render ufficiali: zoom fino a 120x!

Xiaomi Mi 11 Pro è sempre più oggetto di indiscrezioni tra gli appassionati di tecnologia, specialmente nel mercato casalingo cinese. Dopo la diffusione su Twitter di una serie di render dello smartphone top di gamma, infatti, sul social Weibo è apparso un presunto poster promozionale dell’azienda che mostra il design posteriore ufficiale.

Nell’immagine in questione, che potete vedere in calce all’articolo, non si vedono altri dettagli oltre alla posizione del modulo fotocamera posteriore e qualche dato tecnico: i sensori in dotazione sembrano essere infatti quattro, di cui il principale da 108 megapixel già visto nel modello base Xiaomi Mi 11, un obiettivo in grado di offrire un ingrandimento ottico 10x e lo zoom massimo (incluso quello digitale) 120x.

Se il design fosse davvero questo, le indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane allora potrebbero avere un fondo di verità: si parlerebbe dunque, sulla parte anteriore, di un display AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione 1440p+, refresh rate di 120Hz e una frequenza di campionamento tattile di 480Hz. Sotto la scocca, invece, al momento si parla ancora del chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 e una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida cablata a 120W e wireless a 80W.

Per quanto concerne l’annuncio di Xiaomi Mi 11 Pro, lo smartphone dovrebbe giungere a febbraio dopo il Capodanno cinese (ovvero dopo il 12 febbraio) assieme, secondo indiscrezioni trapelate sempre via Weibo, a un altro modello che potrebbe essere il modello Lite trapelato a inizio gennaio.

Rimanendo in tema Xiaomi, l’ultimo dispositivo dell’azienda cinese che si trova nella bocca di molti appassionati è Xiaomi Mi Band 6, di cui recentemente sono trapelate informazioni riguardo il periodo di lancio e il possibile prezzo sul mercato.