Xiaomi Mi 11 Pro, le immagini della back cover confermano i primi rumor

Delineate già in seguito a un consistente leak di qualche giorno fa, le specifiche del comparto fotografico del prossimo membro della famiglia Mi 11, lo Xiaomi Mi 11 Pro, trovano ulteriore conferma grazie alle immagini delle back cover emerse in rete.

Atteso con un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e zoom digitale fino a 150x, sensore secondario Ultra-grandangolare e un terzo modulo Tele dotato di zoom ottico fino a 5x, il Mi 11 Pro si preannuncia come un cameraphone che mira al vertice delle classifiche.

Le immagini apparse in rete ci mostrano le diverse varianti di colore che saranno disponibili per la vendita, tra cui anche due varianti Vegan Leather, esattamente come il fratello minore Mi 11.

Oltre a queste versioni speciali, lo Xiaomi Mi 11 Pro sembrerebbe offrire un'accesa colorazione gialla oltre all'azzurro, al blu navy e al nero opaco. L'aspetto probabilmente più interessante di queste immagini riguarda però il complesso che dovrebbe ospitare i sensori fotografici.

Possiamo infatti notare un grosso foro per il sensore Sony principale, un foro più piccolino per il grandangolo e un alloggiamento quadrato con bordi arrotondati che conferma di fatto il sensore periscopico con zoom ottico 5x.

La scritta sulla back cover recita 50 megapixel 50X, oltre a suggerirci la lunghezza focale di 16-125 mm.

In attesa di ulteriori notizie sul Mi 11 Pro, ricordiamo intanto che lo Xiaomi Mi 11 con chip Snapdragon 888 arriverà molto presto sui nostri scaffali, dopo la presentazione ufficiale per il mercato globale.