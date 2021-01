Xiaomi Mi 11 Pro: le prime foto mostrano una camera con 120x di zoom!

A neanche una settimana dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi 11, torniamo a parlare del colosso cinese della telefonia grazie a delle interessanti immagini trapelate su Weibo che dovrebbero ritrarre la scocca del nuovo Mi 11 Pro.

Il grande assente della presentazione del 28 dicembre è stato proprio lui. Un po' tutti ci aspettavamo che Xiaomi avrebbe presentato l'intera famiglia Mi 11 ma così non è stato, preferendo un approccio più rilassato, limitato al Mi 11 standard e alle novità di MIUI 12.5 con Android 11.

Stando alle fonti, le principali differenze tra i due dispositivi saranno nel comparto fotografico: Xiaomi Mi 11 Pro vanterà un blocco da ben quattro sensori tra cui un modulo tele a struttura periscopica con uno zoom fino 120x, una combinazione che ricorda Xiaomi Mi 10 Ultra dell'anno scorso.

Si parla inoltre di un pannello 2K con un refresh rate fissato a 120Hz e Gorilla Glass Victus a protezione, come il fratello minore appena presentato, con una nuova tecnologia di conversione da SDR a HDR, anti-aliasing e AI scaling. Il processore sarà sempre lo Snapdragon 888 a 5nm con GPU Adreno 660. Ci si aspetta una ricarica rapida migliorata e i tagli di memoria saranno presumibilmente gli stessi. Diversa sarà ovviamente la fascia di prezzo.

Un noto blogger di Weibo avrebbe affermato che il lancio ufficiale non avverrà prima del Capodanno Cinese, vale a dire dopo il 12 febbraio 2021. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni in merito.

Nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata al primo teardown di Xiaomi Mi 11 che mette a nudo tutte le soluzioni implementate dall'azienda nel suo nuovo flagship.