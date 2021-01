Xiaomi Mi 11 Pro, gli ultimi render e dettagli sulla fotocamera vi sorprenderanno

Dopo l’annuncio di Xiaomi Mi 11 nelle ultime giornate di dicembre 2020, si sono fatte largo online ulteriori indiscrezioni sul modello Mi 11 Pro non ancora presentato. Le ultime, nello specifico, riguardano non solo i presunti render dello smartphone top di gamma, ma anche il comparto fotocamera in dotazione.

Ma vediamo tutti i rumor con calma, partendo dalle immagini trapelate in rete di cui potete vederne una in calce all’articolo. Questi nuovi render mostrano che la parte anteriore dello Xiaomi Mi 11 Pro è esattamente la stessa del modello normale: le dimensioni del foro fotocamera, la sua posizione e anche lo spessore delle cornici risultano identiche.

La vera differenza si nota sul retro, dove lo smartphone presenterebbe un design con fotocamera quadrupla posteriore a matrice orizzontale, con le lenti allineate su due file e il flash LED sulla destra. Una scelta alquanto curiosa, dato che il trend attuale del mercato per i modelli ammiraglia delle aziende principali è quello di affidarsi moduli fotocamera verticali nella parte posteriore dello smartphone.

Ma il render pubblicato dal designer e insider Ben Geskin è apparso assieme a dettagli tecnici sui sensori veri e propri: tramite Twitter, infatti, il tipster ha reso noto che la fotocamera principale in dotazione a Xiaomi Mi 11 Pro non sarà un Samsung ISOCELL HMX (S5KHMX) da 108 megapixel come nella versione base, ma un presunto sensore Sony IMX782 da 50 megapixel ancora non annunciato e rumoreggiato per l’approdo sul mercato anche nella serie Huawei P50. Difficilmente si tratterà di un calo di qualità, dunque non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale per capire esattamente quale sarà la strategia di Xiaomi per il suo flagship ancora atteso dagli appassionati.

Altri rumor precedenti hanno già trattato ulteriori dettagli del comparto fotocamera, affermando che il blocco da quattro sensori avrà un modulo tele con zoom addirittura 120x.